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Microsoft по ошибке выпустил обновления Windows для старых ПК

Microsoft по ошибке выпустил обновления Windows для старых ПК Корпорация Microsoft по ошибке выпустила обновление Windows для всех желающих.
ИКТ
12 июня 2022 г. 08:26
Microsoft по ошибке выпустил обновления Windows для старых ПК

Корпорация Microsoft по ошибке выпустила обновление Windows для всех желающих.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Verge.

В социальных сетях один из официальных каналов Microsoft под названием Windows Insider ответил на замечание пользователей о том, что, несмотря на технические ограничения, актуальная бета-версия Windows 11 стала доступна на многих устаревших ПК.

По словам инженеров корпорации, выход апдейта был незапланированным и произошел по ошибке.

"Это баг, и наша команда сейчас занимается исправлением. Спасибо за уведомление", - прокомментировали специалисты группы поддержки сообщение одного из пользователей.

Издание отметило, что некоторых огорчил такой ответ, так как, по их мнению, правильнее бы было разрешить устанавливать ОС на компьютеры всех желающих.

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