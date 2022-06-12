Microsoft по ошибке выпустил обновления Windows для старых ПК

Корпорация Microsoft по ошибке выпустила обновление Windows для всех желающих.
Как передает Report, об этом сообщает издание
В социальных сетях один из официальных каналов Microsoft под названием Windows Insider ответил на замечание пользователей о том, что, несмотря на технические ограничения, актуальная бета-версия Windows 11 стала доступна на многих устаревших ПК.
По словам инженеров корпорации, выход апдейта был незапланированным и произошел по ошибке.
"Это баг, и наша команда сейчас занимается исправлением. Спасибо за уведомление", - прокомментировали специалисты группы поддержки сообщение одного из пользователей.
Издание отметило, что некоторых огорчил такой ответ, так как, по их мнению, правильнее бы было разрешить устанавливать ОС на компьютеры всех желающих.