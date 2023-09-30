Microsoft перестанет продлевать лицензии компаниям из России

Корпорация Microsoft, ведущий игрок по многим технологическим направлениям, после 30 сентября перестает продлевать лицензии российским компаниям.

Корпорация Microsoft, ведущий игрок по многим технологическим направлениям, после 30 сентября перестает продлевать лицензии российским компаниям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила техническая поддержка Microsoft Online Services.

Из письма техподдержки следует, что Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. Из-за этого клиенты корпорации не смогут продлевать существующие подписки после 30 сентября.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство "изучает" и выясняет, насколько это подтвержденный факт. Он отметил, что в России есть альтернатива софту от Microsoft.