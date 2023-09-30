О нас

Microsoft перестанет продлевать лицензии компаниям из России

Microsoft перестанет продлевать лицензии компаниям из России Корпорация Microsoft, ведущий игрок по многим технологическим направлениям, после 30 сентября перестает продлевать лицензии российским компаниям.
ИКТ
30 сентября 2023 г. 05:17
Microsoft перестанет продлевать лицензии компаниям из России

Корпорация Microsoft, ведущий игрок по многим технологическим направлениям, после 30 сентября перестает продлевать лицензии российским компаниям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила техническая поддержка Microsoft Online Services.

Из письма техподдержки следует, что Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. Из-за этого клиенты корпорации не смогут продлевать существующие подписки после 30 сентября.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство "изучает" и выясняет, насколько это подтвержденный факт. Он отметил, что в России есть альтернатива софту от Microsoft.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Microsoft” gələn aydan Rusiya şirkətləri üçün lisenziyaları yeniləməyəcək

Самое читаемое

Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
23 сентября 2023 г. 09:22
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi