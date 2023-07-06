Microsoft отреагировала на взлом данных миллионов пользователей

В корпорации Microsoft отреагировали на заявления хакеров о взломе данных миллионов пользователей сервисов компании.

В корпорации Microsoft отреагировали на заявления хакеров о взломе данных миллионов пользователей сервисов компании.

Как передает Report со ссылкой на издание Windows Central, представители фирмы прокомментировали сообщения анонимных хакеров, которые ранее рассказали о краже данных 30 миллионов пользователей и выставлении их на продажу. В Microsoft подтвердили факт атаки, но опровергли, что личные данные потребителей были похищены.

Специалисты корпорации отметили, что за DDoS-атакой стояли участники группировки Storm-1359. При этом ранее ответственность за атаку взяли на себе хакеры группы Anonymous Sudan. В компании сообщили, что неизвестные злоумышленники организовали атаку на крупную IT-компанию для самопиара.

"Мы не видели никаких доказательств того, что данные наших клиентов были взломаны или скомпрометированы", - подчеркнули в Microsoft. Таким образом в корпорации отреагировали на сообщения о том, что хакерам удалось похитить личные данные 30 миллионов пользователей и выставить их на продажу.