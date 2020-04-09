Microsoft отложила выпуск самого ожидаемого гаджета и новой ОС

Американская корпорация Microsoft отказалась от планов выпустить ноутбук Surface Neo в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 ей не удаётся завершить разработку этого устройства.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники внутри компании сообщили сразу несколько изданий, включая The Verge и CNBC.

Специально для Surface Neo и других подобных устройств Microsoft разрабатывает Windows 10X — специальную версию Windows 10, предназначенную для использования на ноутбуках с двумя экранами. CNBC утверждает, что разработка этой операционной системы тоже была приостановлена, сейчас Microsoft сфокусирована на обеспечении стабильности работы Windows 10.

Surface Neo был представлен осенью 2019 года. Он выглядел как миниатюрный планшет, однако в раскрытом состоянии у этого устройства два экрана с относительно большим рабочим пространством. При желании с этим гибридом можно использовать физическую клавиатуру — разместив её рядом или в нижней части одного из экранов.

В Surface Neo используется не гибкий экран, а две отдельные матрицы. С одной стороны, такое решение упростило задачу инженерам и увеличило надёжность устройства, а с другой это снизило удобство использования, поскольку между экранами присутствует вполне ощутимый зазор. Диагональ каждого экрана — 9 дюймов, предусмотрена защита стеклом Gorilla. В комплектацию Surface Neo должен быть включен стилус, который примагничивается к задней части корпуса.

Microsoft и Intel разработали для Surface Neo специальную версию процессора Lakefield. Он обеспечивает высокую производительность и в то же время позволяет устройству экономно расходовать энергию в режиме ожидания с постоянным подключением к интернету.

В этом году Microsoft также планирует выпустить Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами. Появится ли он в запланированный срок, пока неизвестно, но сообщалось. что компания хотела перенести его релиз с конца на середину года.