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Microsoft отказалась от самой стабильной версии Windows 10

Microsoft отказалась от самой стабильной версии Windows 10 Американская компания Microsoft официально прекратила поддержку самой стабильной версии операционной системы Windows 10, вышедшей в октябре 2020 года.
ИКТ
11 мая 2022 г. 06:29
Microsoft отказалась от самой стабильной версии Windows 10

Американская компания Microsoft официально прекратила поддержку самой стабильной версии операционной системы Windows 10, вышедшей в октябре 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Neowin, отмечается, что теперь пользователей Windows 10 версии 20H2 лишили обновлений безопасности. Microsoft постепенно начинает автоматически переводить пользователей на более современную версию - 21H2 от ноября 2021 года.

Прекращение поддержки вступило в силу для версий Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations. 20H2 продолжат поддерживать только для версий Enterprise, Education и IoT Enterprise. Им разрешено получать обновления до 9 мая 2023 года.

В Neowin отметили, что благодаря Windows 10 в версии 20H2 у пользователей впервые появились улучшенные уведомления и предустановленный браузер Edge от Microsoft вместо традиционного Internet Explorer.

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