Microsoft отказалась от самой стабильной версии Windows 10

Американская компания Microsoft официально прекратила поддержку самой стабильной версии операционной системы Windows 10, вышедшей в октябре 2020 года.

Американская компания Microsoft официально прекратила поддержку самой стабильной версии операционной системы Windows 10, вышедшей в октябре 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Neowin , отмечается, что теперь пользователей Windows 10 версии 20H2 лишили обновлений безопасности. Microsoft постепенно начинает автоматически переводить пользователей на более современную версию - 21H2 от ноября 2021 года.

Прекращение поддержки вступило в силу для версий Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations. 20H2 продолжат поддерживать только для версий Enterprise, Education и IoT Enterprise. Им разрешено получать обновления до 9 мая 2023 года.

В Neowin отметили, что благодаря Windows 10 в версии 20H2 у пользователей впервые появились улучшенные уведомления и предустановленный браузер Edge от Microsoft вместо традиционного Internet Explorer.