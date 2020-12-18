Microsoft оказалась затронута кибератакой против ведомств США

Американская корпорация Microsoft, являющаяся крупным производителем программного обеспечения, была затронута масштабной хакерской атакой, которой ранее подверглись правительственные ведомства США.

Американская корпорация Microsoft, являющаяся крупным производителем программного обеспечения, была затронута масштабной хакерской атакой, которой ранее подверглись правительственные ведомства США.

Как передает Report, с таким утверждением выступило агентство Reuters .

По версии его источников, Microsoft пользовалась программами американской компании SolarWinds, к компьютерным системам которой хакеры получили доступ. В связи с этим продукция Microsoft также якобы могла быть использована для распространения вредоносных программ. О каких именно продуктах Microsoft идет речь, не уточняется.

Агентство констатирует, что пока нельзя сказать, сколько пользователей программного обеспечения Microsoft могли стать уязвимы для кибератак. Утверждается, что группа хакеров, работающих на Россию, в результате кибератаки получила доступ к компьютерным системам министерства внутренней безопасности США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам.