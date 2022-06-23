Microsoft объявил о постепенном сворачивании бизнеса в России

Компания Microsoft постепенно сократит свой бизнес в России, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Компания Microsoft постепенно сократит свой бизнес в России, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Ранее компания назвала "правительственным предписанием" запрет на скачивание ISO-образов операционных систем Windows 10 и 11 для жителей России и Беларуси. При этом о каком предписании идет речь, не уточнялось, а в санкциях о таких мерах не сказано.

С середины июня американская компания Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта. Пользователи из России смогли обойти ограничение только с помощью VPN-сервисов, позволяющих сменить географическое положение IP-адреса.