Microsoft обнародовал минимальные требования Windows 10 к "железу"

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Microsoft наконец-то решили опубликовать минимальные требования новой операционки к “железу” компьютера.

Как сообщает Report со ссылкой на "Вести", информация была размещена на официальном сайте производителя ПО.

В целом системные требования, как и в случае с Windows 8, остались весьма щадящими. “Десятка”, утверждают в Microsoft, без проблем должна заработать на компьютере с процессором тактовой частотой 1 ГГц, оснащенном 1 гигабайтом оперативной памяти (в случае установки 32-битной версии системы). 64-битная Windows 10 потребует вдвое больше “оперативки”.

Для установки и использования ОС потребуется также как минимум 16 ГБ пространства на жестком диске, а также дисплей с разрешением 800 на 600 пикселей или выше. Мобильная Windows 10 заработает на смартфонах с 512 МБ оперативки или больше, от 4 ГБ постоянной памяти и разрешением экрана от 800 на 480 точек. Кроме того, смартфонное издание ОС заработает лишь на устройствах с процессорами от Intel или Qualcomm.

Напомним, Windows 10 официально выходит 29 июля, однако уже сегодня все желающие в рамках программы Windows Insider могут установить финальный билд системы на свои ПК. Обновление до “десятки” будет бесплатным для владельцев лицензионных Windows 7 и Windows 8.