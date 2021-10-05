О нас
Report Georgia
Аудио новости

Microsoft на день раньше выпустила Windows 11

Microsoft на день раньше выпустила Windows 11 Американская корпорация Microsoft выпустила новую версию своей операционной системы - Windows 11, она уже доступна для скачивания.
ИКТ
5 октября 2021 г. 08:31
Microsoft на день раньше выпустила Windows 11

Американская корпорация Microsoft выпустила новую версию своей операционной системы - Windows 11, она уже доступна для скачивания.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Verge.

По плану Windows 11 должна была выйти 5 октября (по времени США), но стала доступна для скачивания 4 октября.

Издание отмечает, что обладатели недавно приобретенных компьютеров с установленной Windows 10 уже могут бесплатно обновить операционную систему до Windows 11. Остальные пользователи устройств с Windows 10 будут постепенно получать предложение обновить ПО, если их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.

"Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года", - заявили в Microsoft.

Пользователи, которые не захотят ждать, пока Центр обновления Windows сам предложит им установить Windows 11, могут уже сейчас обновить операционную систему с использованием нового Помощника по установке от Microsoft.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

В бакинском метро внедрят оплату с помощью умных колец и часов
В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов
4 октября 2021 г. 16:13
Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi