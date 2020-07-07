Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за 4 млрд долларов

Если Microsoft приобретет компанию, то, скорее всего, будущие проекты Warner Interactive станут эксклюзивными для платформ Xbox.

Американская корпорация Microsoft заинтересована в покупке игрового подразделения Warner Bros. за 4 млрд доллара США.

Как передает Report, об этом сообщает The Information, ссылаясь на источники внутри компании. Компания намерена продолжать политику покупки игровых разработчиков, чтобы решить проблему с недостатком эксклюзивных игр на новый Xbox Series X.

В июне 2020 года стало известно, что Warner намерена продать свое подразделение Interactive Entertainment, ответственное за разработку видеоигр. Крупнейшими студиями Warner являются Rocksteady, отвечавшая за серию игр про Бэтмена, NetherRealm, занимающаяся разработкой Mortal Kombat и Injustice, Monolith Productions, разрабатывающая игры во вселенной Властелина колец, а также Avalanche Studios, создающая игру во вселенной Гарри Поттера. Неизвестно, что станет с играми по лицензиям в случае, если Microsoft купит Warner Interactive.

Среди потенциальных покупателей игрового подразделения Warner назывались также Take-Two Interactive, Electronic Arts и Activision Blizzard. Однако, если Microsoft приобретет компанию, то, скорее всего, будущие проекты Warner Interactive станут эксклюзивными для платформ Xbox.