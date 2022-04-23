Microsoft изобрела перчатку для виртуальной реальности

Microsoft запатентовала перчатку виртуальной реальности.

Microsoft запатентовала перчатку виртуальной реальности.

Как передает Report, об этом сообщает PatentlyApple .

Журналисты издания нашли патент в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно документу, перчатки будут обеспечивать физическую обратную тактильную связь при поднятии виртуальных объектов. Инженеры Microsoft предложили размещать специальный силовой механизм на тыльной стороне перчатки, оснастив его датчиками и компактным моторами.

В случае контакта с объектом в VR сенсоры подадут сигнал на моторчики, которые будут имитировать прикосновение с предметом. Согласно патенту, изобретенное устройство предназначен для использования в профессиональной среде и видеоиграх.

Отмечается, что VR-перчатки можно будет использовать в играх виртуальной реальности на Xbox, однако о планах Microsoft в этом направлении ничего не известно. Авторы напомнили, что в 2020 году американская компания представила PIVOT - концепт перчатки, которая имитировала тактильные ощущения захвата, ловли или бросания объекта в виртуальном пространстве.