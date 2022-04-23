О нас
Аудио новости

Microsoft изобрела перчатку для виртуальной реальности

Microsoft изобрела перчатку для виртуальной реальности Microsoft запатентовала перчатку виртуальной реальности.
ИКТ
23 апреля 2022 г. 08:28
Microsoft изобрела перчатку для виртуальной реальности

Microsoft запатентовала перчатку виртуальной реальности.

Как передает Report, об этом сообщает PatentlyApple.

Журналисты издания нашли патент в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно документу, перчатки будут обеспечивать физическую обратную тактильную связь при поднятии виртуальных объектов. Инженеры Microsoft предложили размещать специальный силовой механизм на тыльной стороне перчатки, оснастив его датчиками и компактным моторами.

В случае контакта с объектом в VR сенсоры подадут сигнал на моторчики, которые будут имитировать прикосновение с предметом. Согласно патенту, изобретенное устройство предназначен для использования в профессиональной среде и видеоиграх.

Отмечается, что VR-перчатки можно будет использовать в играх виртуальной реальности на Xbox, однако о планах Microsoft в этом направлении ничего не известно. Авторы напомнили, что в 2020 году американская компания представила PIVOT - концепт перчатки, которая имитировала тактильные ощущения захвата, ловли или бросания объекта в виртуальном пространстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Работа V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями
ФотоРабота V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями
23 апреля 2022 г. 00:43
Президент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
22 апреля 2022 г. 21:28
V Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
ФотоV Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
22 апреля 2022 г. 18:29
Центр приема граждан обнародовал график на май
Центр приема граждан обнародовал график на май
22 апреля 2022 г. 15:21
Продлен срок особого карантинного режима
Продлен срок особого карантинного режима
22 апреля 2022 г. 14:09
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
22 апреля 2022 г. 12:50
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
22 апреля 2022 г. 08:55
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
21 апреля 2022 г. 16:29
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
21 апреля 2022 г. 12:47
Помощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
ФотоПомощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
21 апреля 2022 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi