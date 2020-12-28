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Microsoft готовит новую версию Windows 10

Microsoft готовит новую версию Windows 10 ОС будет совместима и с классическими ноутбуками
ИКТ
28 декабря 2020 г. 14:44
Microsoft готовит новую версию Windows 10

Версия Windows 10 с приставкой X будет выпущена во втором квартале 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на Gizmochina, новый вариант операционной системы от Microsoft получит значительные изменения.

Одной из важнейших функций Windows 10X станет режим Modern Standby. Если сейчас компьютеру требуется некоторое время для выхода из спящего режима, то с новой опцией система сможет возобновлять работу мгновенно, по нажатию кнопки питания или открытию крышки.

Другим дополнением является функция постоянного подключения, призванная дать возможность приложениям работать в фоновом режиме даже в спящем режиме. Пригодится это, например, приложению электронной почты. Разумеется, опцию можно будет и отключить.

Windows 10X — новая версия операционной системы Microsoft, ориентированная на устройства с двумя дисплеями и складные гаджеты. Как уверяют в Редмонде, ОС будет совместима и с классическими ноутбуками.

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