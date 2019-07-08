Microsoft: Правительство Азербайджана готовит стратегию создания искусственного интеллекта

Microsoft готова сотрудничать с правительством Азербайджана, одна из основных целей которого заключается в превращении страны в экономический и логистический хаб региона. Компания предлагает такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн и интернет вещей.

Об этом сообщил Report глобальный технический стратег Microsoft Azerbaijan Фрэнк Колеварт.

По его словам, на сегодняшний день искусственный интеллект проник во все сферы, включая медицину, общественный транспорт, обслуживание клиентов, таможня, логистика: "Искусственный интеллект незаменим, в частности, для внедрения дешевых и упрощенных таможенных процедур. В таможенной сфере применяется система "единого окна". Мы производим оцифровку информации, создаем базу данных. Искусственный интеллект может выделять и автоматически предлагать нужную информацию. Многие страны уже применяют эту систему".

Руководитель Microsoft Azerbaijan по связям с государственными структурами Кямран Асадов, отвечая на вопрос Report о подготовке стратегии искусственного интеллекта в Азербайджане, рассказал, что в настоящее время правительство страны занимается подготовкой предложения по данной стратегии.

"Microsoft не готовит стратегию, а участвует в ее реализации. Стратегия и пожелания у разных государств отличаются. В Азербайджане уже началось применение пилотных проектов "умный город" и "умное сельское хозяйство". С этой целью налажено сотрудничество с иностранными компаниями. По мере достижения результатов будет предоставлена более подробная информация", - сказал он.