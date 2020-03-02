​Microsoft Azerbaijan: Азербайджану нужна киберармия

Сегодня Азербайджан нуждается в киберармии. Хотелось бы, чтобы наши полномочные органы подумали об этом.

Как сообщает Report, об этом сказал новый главный менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев.

По его словам, отсутствие кибербезопасности может грозить Азербайджану еще более серьезными потерями: "Сегодня во всех соседних странах есть киберармии. Они не только защищают, но и организуют атаки. Представьте себе, что Азербайджан все оцифровывает, но не защищает. К чему это приведет? Поэтому стоит уделить этому внимание".

Представитель Microsoft отметил, что компания сделала конкретные предложения 10 лет назад: "Microsoft создала подразделение по борьбе с киберпреступностью Digital crime unity еще в 2010 году. Никто не может бороться с кибератаками в одиночку. Это побуждает нас организованно бороться с киберпреступностью. Вот почему Microsoft сотрудничает со множеством компаний. Услуги для государственных учреждений бесплатны. Для этого государство должно подписать соглашение Government security agreement с Microsoft. После этого государство будет иметь право использовать все аналитические данные. Windows - наша операционная система. Если на нее производится какая-либо атака, мы расцениваем это как атаку на нас. К сожалению, такого соглашения с Азербайджаном пока нет. Думаю, что одним из следующих шагов должно стать подписание этого соглашения".