Microsoft анонсировала сразу три обновленных продукта

Американская корпорация Microsoft обновила свою линейку продуктов Surface.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", компания представила планшет Surface Go 2, который является более дешевой альтернативой планшетов Surface Pro. Устройство работает на 64% быстрее, чем первая версия, обладает экраном 10,5 дюйма, фронтальной камерой на 5 Мп, 64 Гб памяти, а также 4 Гб оперативной памяти. Планшет поступит в продажу 12 мая по цене 399 долларов США.

Также Microsoft представила ноутбук Surface Book 3 с отсоединяемым экраном. Устройство обладает процессором Intel 10-го поколения и стоит 1 599 долларов США. Выход запланирован на 21 мая.

Наушники с шумоподавлением Surface Headphones 2 будут обладать 13 уровнями контроля шума в окружающей среде и поступят в продажу по цене в 249 долларов США с 12 мая. Наушники-вкладыши Surface Earbuds также выйдут 12 мая, но по цене 199 долларов США.

В начале апреля сообщалось, что Microsoft перенесет релиз своих новых ноутбуков с двойным экраном Surface Neo из-за коронавируса.