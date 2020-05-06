Microsoft, Activision и EA отчитались об увеличении доходов от игр

Американские компании в сфере видеоигр объявили результаты прошедшего квартала.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", выручка Electronic Arts (EA) в первом квартале 2020 года составила 1,4 млрд долларов США (рост на 12% к аналогичному периоду прошлого года), чистая прибыль выросла в два раза, до 418 млн долларов США. Успешными продуктами компании являлись «Star Wars Jedi: Fallen Order», в которой зарегистрировано свыше 10 млн игроков, сетевой шутер в жанре battle royale «Apex Legends», ставший самым популярным условно бесплатным продуктом на PS4 в 2019 году, а также спортивные игры «FIFA 20» и «Madden NFL 20».

Выручка Activision Blizzard за первый квартал 2020 года снизилась на 2% по сравнению с прошлым годом и составила 1,8 млрд долларов США, однако это компенсировалось увеличением чистой прибыли на 12%, до 505 млн долларов США. Успехом компания обязана условно бесплатному сетевому шутеру в жанре battle royale «Call of Duty: Warzone», в который за два месяца поиграли свыше 60 млн человек, а также увеличившемуся количеству пользователей «World of Warcraft».





Microsoft объявила, что выручка от игрового подразделения компании в первом квартале 2020 года выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то что в целом продажи приставок снизились на 20%, сервис по подписке видеоигр Xbox Game Pass преодолел отметку 10 млн пользователей (Microsoft впервые раскрыла число пользователей платформы) — это вполовину больше, чем у аналогичного сервиса ЕА. Общее количество подписчиков сервиса Xbox Live превысило 90 млн человек.