Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, выступая на 25-й Международной конференции "Будущее Азии", заявил, что страна будет пытаться по максимуму использовать технологии Huawei, несмотря на то, что китайская компания оказалась в черном списке министерства торговли США.Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости."Мы слишком малы, чтобы иметь какой-то эффект на такого гиганта, как Huawei. Ее исследовательские возможности отдельно превышают исследовательские возможности всей Малайзии. Поэтому мы пытаемся использовать их технологии, насколько это возможно. Возможно, какой-то шпионаж и может иметь место, но зачем шпионить в Малайзии? Мы и так открытая книга. Всем известно, что если какая-то страна нападет на Малайзию, они спокойно прошагают по стране, и мы не будем сопротивляться, так как это пустая трата времени", - подчеркнул Махатхир Мохамад.Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов.
Малайзия будет по максимуму использовать технологии Huawei"Мы слишком малы, чтобы иметь какой-то эффект на такого гиганта"
https://report.az/storage/news/f6a91b472adb0ed5568877ca6b0d359b/625163e8-7c4a-4329-93b8-b0cb69af43b6_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости