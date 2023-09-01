Международный конгресс астронавтики в Баку достиг рекордных продаж спонсорских пакетов

22 компании, занятые в космической сфере, приобрели рекордное количество спонсорских пакетов Международного конгресса астронавтики, который пройдет в Баку со 2 по 6 октября.

22 компании, занятые в космической сфере, приобрели рекордное количество спонсорских пакетов Международного конгресса астронавтики, который пройдет в Баку со 2 по 6 октября.

Об этом Report сообщили в Космическом агентстве ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что по этому показателю астронавтический конгресс в Баку превзошел прошедшие ранее в Австралии, Германии, США, ОАЭ и Франции.

Отмечается так же, что Бакинский конгресс установил рекорд также по количеству стран, из которых были представлены научные доклады. В отличие от предыдущих конгрессов, в этом году учеными и исследователями из 95 стран, работающими в космической сфере, было представлено 3600 научных статей.