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Международный конгресс астронавтики в Баку достиг рекордных продаж спонсорских пакетов

Международный конгресс астронавтики в Баку достиг рекордных продаж спонсорских пакетов 22 компании, занятые в космической сфере, приобрели рекордное количество спонсорских пакетов Международного конгресса астронавтики, который пройдет в Баку со 2 по 6 октября.
ИКТ
1 сентября 2023 г. 17:26
Международный конгресс астронавтики в Баку достиг рекордных продаж спонсорских пакетов

22 компании, занятые в космической сфере, приобрели рекордное количество спонсорских пакетов Международного конгресса астронавтики, который пройдет в Баку со 2 по 6 октября.

Об этом Report сообщили в Космическом агентстве ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что по этому показателю астронавтический конгресс в Баку превзошел прошедшие ранее в Австралии, Германии, США, ОАЭ и Франции.

Отмечается так же, что Бакинский конгресс установил рекорд также по количеству стран, из которых были представлены научные доклады. В отличие от предыдущих конгрессов, в этом году учеными и исследователями из 95 стран, работающими в космической сфере, было представлено 3600 научных статей.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Astronavtika Konqresi sponsor sayına görə rekord həddə çatıb

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