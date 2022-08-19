IAF распространила обращение в связи с проведением мероприятия в Баку

Международная астронавтическая федерация (IAF) обратилась к участникам Международного астронавтического конгресса (IAC2022), который состоится в следующем месяце в Париже, столице Франции.

Международная астронавтическая федерация (IAF) обратилась к участникам Международного астронавтического конгресса (IAC2022), который состоится в следующем месяце в Париже.

Как сообщает «Report», организация пригласила участников также принять участие и в мероприятии, которое будет организовано Азербайджаном в следующем году.

«Делегации IAC2022, приходите на стенд Azerkosmos H5, чтобы узнать, что вас ждет на IAC2023 в Баку, и посмотреть, что интересного может предложить Азербайджан, открыть для себя многовековое космическое наследие этой страны»,- говорится в обращении.

В 2023 году в Азербайджане пройдет 74-й Международный астронавтический конгресс. Впервые подобное мероприятие было проведено в нашей стране в 1972 году. 7 февраля этого года был создан Оргкомитет по подготовке к IAC2023 в Баку. Председателем комитета является премьер-министр Али Асадов, а заместителем - министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.