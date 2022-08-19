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IAF распространила обращение в связи с проведением мероприятия в Баку

IAF распространила обращение в связи с проведением мероприятия в Баку Международная астронавтическая федерация (IAF) обратилась к участникам Международного астронавтического конгресса (IAC2022), который состоится в следующем месяце в Париже, столице Франции.
ИКТ
19 августа 2022 г. 13:25
IAF распространила обращение в связи с проведением мероприятия в Баку

Международная астронавтическая федерация (IAF) обратилась к участникам Международного астронавтического конгресса (IAC2022), который состоится в следующем месяце в Париже.

Как сообщает «Report», организация пригласила участников также принять участие и в мероприятии, которое будет организовано Азербайджаном в следующем году.

«Делегации IAC2022, приходите на стенд Azerkosmos H5, чтобы узнать, что вас ждет на IAC2023 в Баку, и посмотреть, что интересного может предложить Азербайджан, открыть для себя многовековое космическое наследие этой страны»,- говорится в обращении.

В 2023 году в Азербайджане пройдет 74-й Международный астронавтический конгресс. Впервые подобное мероприятие было проведено в нашей стране в 1972 году. 7 февраля этого года был создан Оргкомитет по подготовке к IAC2023 в Баку. Председателем комитета является премьер-министр Али Асадов, а заместителем - министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

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Версия на английском языке IAF invites IAC 2022 participants to take part in same event to be held in Azerbaijan next year
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Astronavtika Federasiyası Bakıda keçiriləcək tədbirlə bağlı müraciət yayıb

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