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Азербайджан и Турция проведут обмен опытом по "умным" транспортным системам

Азербайджан и Турция проведут обмен опытом по "умным" транспортным системам В Баку состоялось первое заседание азербайджано-турецкой рабочей группы по транспорту и связи.
ИКТ
30 июня 2022 г. 19:00
Азербайджан и Турция проведут обмен опытом по умным транспортным системам

В Баку состоялось первое заседание азербайджано-турецкой рабочей группы по транспорту и связи.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

В ходе мероприятия также состоялся широкий обмен мнениями по развитию волоконно-оптической инфраструктуры между Азербайджаном и Турцией, технологиям мобильной связи нового поколения 5G, кибербезопасности, “умным” транспортным системам. Достигнута договоренность об обмене опытом и организации совместных тренингов в указанных сферах.

В конце заседания был подписан протокол первого заседания азербайджано-турецкой рабочей группы по транспорту и связи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Türkiyə arasında “ağıllı” nəqliyyat sistemləri üzrə təcrübə mübadiləsi aparılacaq

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