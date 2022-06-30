Азербайджан и Турция проведут обмен опытом по "умным" транспортным системам

В Баку состоялось первое заседание азербайджано-турецкой рабочей группы по транспорту и связи.

В Баку состоялось первое заседание азербайджано-турецкой рабочей группы по транспорту и связи.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

В ходе мероприятия также состоялся широкий обмен мнениями по развитию волоконно-оптической инфраструктуры между Азербайджаном и Турцией, технологиям мобильной связи нового поколения 5G, кибербезопасности, “умным” транспортным системам. Достигнута договоренность об обмене опытом и организации совместных тренингов в указанных сферах.

В конце заседания был подписан протокол первого заседания азербайджано-турецкой рабочей группы по транспорту и связи.