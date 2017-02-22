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    Между Азербайджаном и Мексикой обсуждены пути укрепления двусторонних отношений в сфере ИКТ

    Посол Мексики провел встречу с Рамином Гулузаде

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча между послом Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини и министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, министр проинформировал об учреждении, которым руководит, рассказал о международных мероприятиях в сфере связи и высокох технологий, проводимых в Азербайджане.

    Посол Лабардини привел ко вниманию важные показатели мексиканской экономики, а также последние достижения в разных областях: электронная и космическая промышленности, производство автомобилей, мобильных телефонов, плоскоэкранных телевизоров.

    Стороны обсудили нововведения и тенденции в сфере ИКТ. Было отмечено высокое число пользователей интернетом в обеих странах.

    Дипломат отметил, что сферы транспорта и коммуникаций тесно связаны между собой, их развитие происходит взаимным образом. Обе стороны выразили свое желание и интерес в установлении и прогрессе соответствующих связей.

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