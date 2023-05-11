Между администрациями связи Азербайджана и России проводится координационное совещание

В Губе началось координационное совещание по наземным услугам между администрациями связи Азербайджана и России. Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана. Согласно информации, помимо представителей минис

В Губе началось координационное совещание по наземным услугам между администрациями связи Азербайджана и России.



Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.



Согласно информации, помимо представителей министерства, Азербайджан на встрече представляют Государственное управление радиочастот, Агентство информационно-коммуникационных технологий, ПУ "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" и специалисты операторов мобильной связи.

На координационном совещании проводятся необходимые технические анализы и отчеты с целью обеспечения беспрепятственного использования различных полос частот, включая радио- и телевещание, соответствующих полос частот для применения сетей мобильной связи нового поколения и других наземных технологий в приграничных районах. Предусматривается также определение принципов и критериев в соответствии с национальными интересами для координации указанных полос частот.