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Между администрациями связи Азербайджана и России проводится координационное совещание

Между администрациями связи Азербайджана и России проводится координационное совещание В Губе началось координационное совещание по наземным услугам между администрациями связи Азербайджана и России. Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана. Согласно информации, помимо представителей минис
ИКТ
11 мая 2023 г. 10:41
Между администрациями связи Азербайджана и России проводится координационное совещание

В Губе началось координационное совещание по наземным услугам между администрациями связи Азербайджана и России.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, помимо представителей министерства, Азербайджан на встрече представляют Государственное управление радиочастот, Агентство информационно-коммуникационных технологий, ПУ "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" и специалисты операторов мобильной связи.

На координационном совещании проводятся необходимые технические анализы и отчеты с целью обеспечения беспрепятственного использования различных полос частот, включая радио- и телевещание, соответствующих полос частот для применения сетей мобильной связи нового поколения и других наземных технологий в приграничных районах. Предусматривается также определение принципов и критериев в соответствии с национальными интересами для координации указанных полос частот.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiya rabitə administrasiyaları arasında koordinasiya görüşü keçirilir

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