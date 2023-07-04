Meta запустит аналог Twitter

Американская корпорация Meta 6 июля запустит аналог социальной сети Twitter - приложение Threads.

Американская корпорация Meta 6 июля запустит аналог социальной сети Twitter - приложение Threads.

Как передает Report , потенциальный конкурент принадлежащего Илону Маску Twitter будет работать на базе социальной сети Instagram.

Threads, как говорится в описании этого приложения в американском сегменте магазина приложений App Store (Threads, an Instagram app), станет "местом, где сообщества собираются", чтобы обсудить все волнующие их вопросы. Будущим пользователям предлагается следить и взаимодействовать с интересующими их людьми и единомышленниками, а также делиться собственными идеями, мнением и творчеством.

Пользователи в США 6 июля смогут бесплатно скачать Threads в App Store.