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Meta запускает искусственный интеллект LLaMA

Meta запускает искусственный интеллект LLaMA Meta запускает собственную языковую модель LLaMA, основанной на искусственном интеллекте.
ИКТ
25 февраля 2023 г. 11:02
Meta запускает искусственный интеллект LLaMA

Meta запускает собственную языковую модель LLaMA, основанной на искусственном интеллекте.

Как передает Report, со ссылкой на РБК-Украина, об этом Генеральный директор Meta Марк Цукерберг написал в Facebook.

"Сегодня мы выпускаем новую современную большую языковую модель под названием LLaMA, которая поможет исследователям продвигать свою работу", - написал он.

По словам Цукерберга, языковая модель показала перспективу в генерировании текста, разговорах, обобщении письменного материала и более сложных задач, таких как решение математических теорем или предсказание белковых структур.

При этом в компании предупредили, что еще требуется дополнительные исследования для устранения рисков предвзятости, токсических комментариев и галлюцинаций в больших языковых моделях.

Доступ к LLaMA будет предоставлен на индивидуальной основе академическим исследователям, правительственным и общественным организациям, исследовательским лабораториям по всему миру.

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