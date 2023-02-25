Meta запускает искусственный интеллект LLaMA

Meta запускает собственную языковую модель LLaMA, основанной на искусственном интеллекте.

Meta запускает собственную языковую модель LLaMA, основанной на искусственном интеллекте.

Как передает Report, со ссылкой на РБК-Украина, об этом Генеральный директор Meta Марк Цукерберг написал в Facebook.

"Сегодня мы выпускаем новую современную большую языковую модель под названием LLaMA, которая поможет исследователям продвигать свою работу", - написал он.

По словам Цукерберга, языковая модель показала перспективу в генерировании текста, разговорах, обобщении письменного материала и более сложных задач, таких как решение математических теорем или предсказание белковых структур.

При этом в компании предупредили, что еще требуется дополнительные исследования для устранения рисков предвзятости, токсических комментариев и галлюцинаций в больших языковых моделях.

Доступ к LLaMA будет предоставлен на индивидуальной основе академическим исследователям, правительственным и общественным организациям, исследовательским лабораториям по всему миру.