Meta уберет параметры таргетинга в Facebook, связанные с деликатными темами

Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, устранит параметры детального таргетинга рекламы, способные вызвать негативные эмоции у некоторых групп пользователей.

Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, устранит параметры детального таргетинга рекламы, способные вызвать негативные эмоции у некоторых групп пользователей.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении компании.

"Начиная с 19 января 2022 года мы избавимся от опций детального таргетинга, связанных с темами, которые могут показаться людям деликатными", - указано в сообщении.

Так, будут удалены параметры, относящиеся к расе, этнической принадлежности, политическим взглядам, религии, и другие. Например, нельзя будет искать целевую аудиторию по таким запросам как "химиотерапия" или "католическая церковь".

Детальный таргетинг - это инструмент, позволяющий наиболее точно обозначить группу людей, для которых предназначается та или иная реклама. В компании признали, что принятое решение может негативно сказаться на некоторых сферах бизнеса и организациях. "Некоторые из наших рекламных партнеров выразили озабоченность по поводу отказа от этих опций таргетинга в силу того, что они могут способствовать положительным изменениям в обществе, в то время как другие понимают решение об их устранении", - сообщили в компании.