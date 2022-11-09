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Meta сократила свыше 11 тыс. сотрудников из-за падения доходов компании

Meta сократила свыше 11 тыс. сотрудников из-за падения доходов компании Компания Meta лишится 13% своих сотрудников, что эквивалентно более чем 11 тысячам человек.
ИКТ
9 ноября 2022 г. 16:24
Meta сократила свыше 11 тыс. сотрудников из-за падения доходов компании

Компания Meta лишится 13% своих сотрудников, что эквивалентно более чем 11 тысячам человек.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо гендиректора компании Марка Цукерберга.

"Сегодня я представляю вам одно из самых сложных решений в истории Meta. Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тыс. наших талантливых сотрудников. Мы также предпримем ряд дополнительных шагов, чтобы стать более компактной и эффективной компанией, сокращая расходы и продлевая мораторий на прием на работу", - заявил Цукерберг.

Одной из причин массовых увольнений стало резкое падение доходов Meta, которое, по данным CNCB, "напугало инвесторов". Глава компании взял ответственность за плохие показатели на себя.

"Я ответственен за те решения, которые привели нас к это точке. Я знаю, что это для многих тяжело, и мне очень жаль тех, кого это затронуло", - заявил гендиректор.

Те сотрудники, которые попали под сокращение, получат 16 недель оплачиваемого отпуска плюс по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Медицинская страховка для них будет действительна еще полгода.

По состоянию на конец сентября 2022 года в Meta работало 87 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке “Meta” şirkəti 11 mindən çox işçisini ixtisar edib

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