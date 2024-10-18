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Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram

Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram Американская Meta Platforms Inc. сократила рабочие места, в том числе в командах WhatsApp и Instagram.
ИКТ
18 октября 2024 г. 11:20
Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram

Американская Meta Platforms Inc. сократила рабочие места, в том числе в командах WhatsApp и Instagram.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает MarketWatch.

Представитель компании подтвердил изданию, что компания корректирует некоторые команды в соответствии со своими долгосрочными целями и стратегией, касающейся местонахождения сотрудников. Данных о количестве сокращений не приводится.

"Некоторые команды перемещаются в другие места, некоторые сотрудники - на другие должности, - сообщил представитель компании. - В ситуациях, когда какая-то должность ликвидируется, мы стараемся найти другие возможности для сотрудников, которых это касается".

По данным The Verge, сокращения касаются не только WhatsApp и Instagram, но и команды направления виртуальной реальности Reality Labs.

Meta провела несколько раундов сокращения рабочих мест, приспосабливая штат к изменению условий после пандемии COVID-19, во время которой компания существенно увеличила число сотрудников.

Акции Meta с начала этого года подорожали на 63%.

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