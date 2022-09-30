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Meta приостанавливает прием новых сотрудников

Meta приостанавливает прием новых сотрудников Глава Meta Марк Цукерберг объявил, что компания Meta Platforms Inc. (которая владеет Facebook (компания-владелец Meta) и Instagram (компания-владелец Meta), заморозит прием новых сотрудников и сократит бюджеты большинства команд.
ИКТ
30 сентября 2022 г. 02:16
Meta приостанавливает прием новых сотрудников

Глава Meta Марк Цукерберг объявил, что компания Meta Platforms Inc. (которая владеет Facebook (компания-владелец Meta) и Instagram (компания-владелец Meta), заморозит прием новых сотрудников и сократит бюджеты большинства команд.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, во время еженедельной сессии вопросов и ответов с сотрудниками Цукерберг отметил, что это будет первое крупное сокращение бюджета с момента основания Facebook в 2004 году, целью которого является сокращение расходов. По его словам, в следующем году компания, вероятно, уменьшится. Глава Meta объявил, что сократит бюджеты большинства команд.

"Я надеялся, что к настоящему времени экономика стабилизируется в более заметной степени. Но, судя по тому, что мы видим, это еще не так, поэтому мы хотим строить планы умеренно", - пояснил он.

На фоне новостей о заморозке найма сотрудников цена на акции Meta, которые уже торговались с понижением в начале дня, снизилась еще больше, опустившись на 3,7% по сравнению с закрытием среды. В этом году акции компании упали на 60%, указывает Bloomberg.

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