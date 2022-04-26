Meta откроет в США первый офлайн-магазин с товарами для виртуальной реальности

Корпорация Meta откроет в Калифорнии магазин Meta Store для реализации своей продукции.

Корпорация Meta откроет в Калифорнии магазин Meta Store для реализации своей продукции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN .

Магазин, который откроется 9 мая, позволит покупателям вживую рассмотреть товары компании и испытать продукцию, связанную с виртуальной реальностью. Пока будет открыто только одно отделение Meta Store.

Meta является одним из лидеров на быстро растущем рынке гарнитур для программного обеспечения с виртуальной реальностью. Так, в 2021 году компания продала около 11 млн VR-гарнитур. Кроме того, корпорация продает устройства для видеосвязи и "умные" очки с функцией дополненной реальности.