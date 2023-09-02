Meta может ввести платную подписку в Instagram и Facebook

Американская корпорация Meta рассматривает вариант внедрения платных подписок Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском союзе.

Американская корпорация Meta рассматривает вариант внедрения платных подписок Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском союзе.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, это может быть ответом на проверку регулирующих органов и знаком того, как люди воспринимают технологии в Соединенных Штатах и Европе.

"Те, кто платит за подписку в Facebook и Instagram, не увидят рекламы в приложениях. Это может помочь Meta избежать проблем с конфиденциальностью и других проверок со стороны регулирующих органов ЕС, предоставив пользователям альтернативу рекламным сервисам компании, которые полагаются на анализ данных людей", - говорится в материале.

По словам источников, Meta также продолжит предлагать бесплатные версии Facebook и Instagram с рекламой в Европейском союзе. Пока непонятно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания сможет их выпустить.