Мeta и ТикТок оспорили нормы конкуренции на цифровом рынке ЕС

Корпорация Meta и социальная сеть TikTok оспорили нормы конкуренции на цифровом рынке, принятые в рамках Акта ЕС по цифровым рынкам (DMA EU).

Корпорация Meta и социальная сеть TikTok оспорили нормы конкуренции на цифровом рынке, принятые в рамках Акта ЕС по цифровым рынкам (DMA EU).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Сегодня мы обжалуем решение Европейской комиссии признать TikTok гейткипером (тем, кто контролирует поток новостей, может изменять, расширять, повторять, изымать информацию) в соответствии с новым Актом ЕС по цифровым рынкам. Мы полностью поддерживаем принципы DMA, которые направлены на то, чтобы дать претендентам возможность лучше конкурировать с действующими игроками. Наша платформа, которая работает в Европе чуть более пяти лет, далека от того, чтобы быть гейткипером, и, возможно, является наиболее эффективным соперником для более укоренившихся платформенных компаний", - говорится в заявлении TikTok.

"В этом обращении содержится просьба разъяснить конкретные пункты закона, касающиеся признания Messenger и Marketplace [гейткиперами] в соответствии с DMA. Это не меняет и не умаляет нашей твердой приверженности соблюдать DMA, и мы будем продолжать конструктивно работать с Еврокомиссией", - приводит Reuters слова представителя Meta.

Акт ЕС по цифровым рынкам (DMA EU) - свод норм, регулирующих различные аспекты работы цифровых компаний на территории Евросоюза, включая правила конкуренции.