Местные социальные сети - проблемы и пути решения - ИССЛЕДОВАНИЕ

Социальная сеть - это платформа, предназначенная для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. Едва заходит речь о социальных сетях, на ум сразу же приходят Facebook и Twitter, однако всевозможные интернет-форумы, чаты, объединяющие людей через расстояния, тоже являются своего рода социальными сетями. Процесс повсеместного распространения социальных сетей, ставших неотъемлемой частью современной жизни, берет свои истоки с 90-х годов ХХ века. Первая в мире социальная сеть classmates.com была создана в 1995 году с целью общения выпускников учебных заведений. В начале XXI века социальные сети стали все больше распространяться в международном информационном пространстве. Создание в 2002 году Linkedin, в 2004 году - Facebook, в 2005 году - Youtube, в 2006 году - Twitter, в 2010 году - Instagram и др. ознаменовало переход в новый этап и иную плоскость.

В Азербайджане социальные сети получили широкое распространение с начала XXI века. Изначально это были локально функционировавшие чаты. С появлением Facebook и Instagram чаты вынужденно уступили свои позиции. Впоследствии многие из них и вовсе прекратили свое существование. Во второй декаде ХХ века наблюдались инициативы по созданию в стране широкоформатных социальных сетей, наподобие Facebook, Instagram и Twitter.

Report обстоятельно изучил общую ситуацию, связанную с деятельностью местных социальных сетей, их проблемы, потенциал инфраструктуры для создания социальных сетей в Азербайджане и другие сопутствующие моменты.

Директор центра "Мультимедиа", президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз заявил Report, что за последние 4-5 лет инициатива создания в стране локальной социальной сети выдвигалась по меньшей мере 7-8 раз: "Несмотря на то, что в Азербайджане действуют несколько узкоформатных местных социальных сетей, в настоящее время все они неактивны. За последние 4-5 лет инициатива создания в стране локальной социальной сети выдвигалась по меньшей мере 7-8 раз, но ни одна из них не увенчалась успехом. В настоящее время локальных социальных сетей в стране, можно сказать, нет.

Примерно лет десять назад на Азербайджанский интернет-форум поступали обращения о создании в стране социальной сети. В последующие периоды эти тенденции усилились, и даже было предпринято несколько попыток. В целом, за последние 10 лет к нам поступило примерно 20 таких обращений, но ни одна из этих инициатив не увенчалась успехом".

Президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз "Эта сфера требует огромных рекламных расходов".

Причины этих неудач различны. Чтобы привлечь пользователей в местные социальные сети, нужно, по меньшей мере, предложить им нечто особенное и более притягательное, чем Facebook и Instagram, а такое пока не удалось осуществить. К тому же эта сфера требует огромных рекламных расходов. Создатели местных социальных сетей вынуждены работать без прибыли на протяжении как минимум 5-6 лет. С другой стороны, этот сегмент азербайджанского рынка слишком мал. В азербайджаноязычных социальных сетях активны максимум 3-4 миллиона пользователей, а это довольно низкий показатель. Относительно успешны местные социальные сети в густонаселенных странах, таких как Китай и Россия. При нашей численности населения такое невозможно. Потому инвесторы и не спешат вкладывать средства в эту сферу. Даже при наличии значительных инвестиций, в Азербайджане невозможно получить прибыль в этой сфере, поскольку в настоящее время объем денежных средств в секторе социальных медиа-ресурсов в Азербайджане составляет порядка 4-5 миллионов манатов. Эта сумма, возникшая за счет нескольких крупных компаний, мобильных операторов и госструктур, по сути, не так уж велика.

В настоящее время удовлетворительной можно считать работу местных социальных сетей в России и Китае. В различные годы в ряде европейских стран приступали к деятельности местные социальные сети, однако ни одна из них так и не смогла стать глобальной, как, например, Facebook, Instagram, Whatsapp", - отметил О.Гюндуз.

Руководитель некогда действовавшей в Азербайджане социальной сети Friendpy Алекпер Мамед поведал о проблемах, с которыми им довелось столкнуться: "Сперва мы создали социальную сеть Eguby, однако уже в феврале 2018 года нам пришлось приостановить ее деятельность. Впоследствии мы переименовали ее во Friendpy, но она просуществовала до августа 2018 года. Мы были вынуждены полностью прекратить деятельность этой социальной сети из-за нехватки финансовых средств. В феврале 2018 года число зарегистрированных пользователей нашей сети превысило 100 тысяч человек, однако 70-80% из них покинули наш сайт сразу после регистрации. В последующие месяцы особого роста числа пользователей не наблюдалось. За первые полгода работы число пользователей варьировалось в пределах 2-4 тысяч. Впоследствии мы расширили рекламу, вышли в СМИ и на телевидение, и в результате число пользователей нашей социальной сети составило порядка 8-10 тысяч человек. Но в последние месяцы ежедневно было максимум 10-15 активных пользователей и те, вероятно, попали на сайт случайно. Для привлечения пользователей требовались рекламные расходы, а у нас таких средств не было. 100 тысяч пользователей обошлись нам в общей сложности в 8 тысяч манатов. Стоит отметить, что для начала деятельности социальной сети нормального уровня требуется как минимум 50-100 тысяч манатов. Мы такими деньгами не располагали. Параллельно с нами в ту пору действовала социальная сеть Fristack, но и они вскоре свернули свою работу. Насколько мне известно, в настоящее время в Азербайджане нет местной социальной сети".

По словам Алекпера Мамеда, наши люди не проявляют особого интереса к местным социальным сетям, считая, что при наличии Facebook и Instagram в них нет необходимости: "Даже местные инвесторы не видят необходимости в создании локальной социальной сети. Мы долго искали инвесторов, но все тщетно. Спустя 3-4 месяца с момента создания Equby мы даже направили письменное обращение в Министерство транспорта, связи и высоких технологий, где нам предложили обратиться к грантовым конкурсам для молодежи.

Полагаю, для хранения информации в Азербайджане необходима местная социальная сеть. Facebook, Instagram, Whatsapp - зарубежные проекты, а нам нужна локальная социальная сеть. При создании Equby мы изначально планировали работать только в пределах страны, но впоследствии решили пробиваться за рубеж, поскольку в Азербайджане особого интереса к нашей социальной сети мы не ощутили. Тогда мы приняли решение охватить тюркоязычные страны. Два турецких информационных ресурса даже написали о нас, но успеха мы так и не достигли".

А.Мамед отметил, что для создания локальной социальной сети нужна сильная команда: "Для создания в Азербайджане социальной сети нормального уровня в первую очередь необходима сильная команда. У нас есть хорошие специалисты, но они стремятся работать в более оплачиваемых и стабильных местах. Им не верится, что едва созданная социальная сеть просуществует долго, поэтому они и не приходят в такие проекты, оставив свою работу, где получают по 2-3 тысячи манатов. В нашей команде было 7 человек, четверо из которых были программистами. Их навыки программирования были не столь высоки. В свете вышеперечисленного нам было трудно найти квалифицированного специалиста".

Разумеется, важным подспорьем для деятельности являются финансовые возможности. Нужен мощный сервер, высокий уровень технического обслуживания и хорошая реклама. Все это затраты. Что касается вопросов безопасности, то мы сами не видели данные пользователей Friendpy и ничем не могли помочь в случае обращения пользователя относительно утери пароля или имени. Мы попросту не видели эту информацию".

Специалист по ИКТ Эльшад Юсифли также связывает неудачные попытки создания местных социальных сетей с невозможностью конкурирования с крупными международными социальными сетями. "Насколько мне известно, в нашей стране нет локальной социальной сети. Думаю, при нынешних процессах глобализации в создании социальной сети, принадлежащей только Азербайджану, нет особой необходимости. Население нашей страны не так велико, к тому же местные пользователи стремятся в уже зарекомендовавшие и укрепившие свои позиции социальные сети. Этим же продиктовано отсутствие интереса к идее создания локальной социальной сети у местных инвесторов".

Эксперт в области ИКТ Эльшад Юсифли "Если мы задались целью создать национальную сеть, то она должна быть не локальной, а глобальной".

По словам Э.Юсифли, всемирные социальные сети стремительно разрастаются, и потому очень трудно конкурировать с ними. К тому же азербайджанцы удобно пользуются ими. Так, например, есть азербайджанская версия Facebook. Должна быть создана такая социальная сеть, чтобы люди отдавали предпочтение не Facebook и Instagram, а местной сети. А это невозможно. Можно на грантовые средства создать социальную сеть в Азербайджане. Если мы задались целью создать национальную сеть, то она должна быть не локальной, а глобальной.

Э.Юсифли напомнил, что пару лет назад в стране была создана социальная сеть Yumroo, но вскоре она закрылась. Yumroo была построена на готовых платформах. И даже при наличии хорошей рекламы, ей не удалось продержаться долго.

"В Азербайджане много хороших специалистов, предостаточно разработчиков. Но с недавних пор стало невероятно трудно найти разработчика, который бы согласился на низкую зарплату. Разработчики хотят хорошо оплачиваемую работу, а не найдя таковую здесь, уезжают работать в Европу. Это говорит о том, что у нас есть конкурентоспособные специалисты", - отметил эксперт.

Э.Юсифли также поведал о местных социальных сетях в соседних странах: "До того, как в Турцию хлынули Facebook и Instagram, здесь функционировали местные сети. Одной из них была Yonja, насчитывающая достаточно большое число пользователей. Но с появлением глобальных социальных сетей эти проекты свернули свою деятельность. А все потому, что крупные разработчики провели глубокие исследования, точно установив, что пользователям наиболее интересно и что получат сами они от того или иного приложения. Именно по этой причине социальные сети в Турции не выдержали конкуренции с ними. Схожие процессы протекали и в других странах. А вот социальные сети в России смогли удержаться на плаву. Локальные социальные сети функционируют и в соседнем Иране, но это в большей степени продиктовано блокированием многих международных сайтов в стране. В других соседних нам странах локальных социальных сетей нет".

Эксперт также назвал основные факторы, способствующие деятельности социальных сетей: "Весьма важен языковый фактор. Возможно, у какой-то страны население не столь многочисленно, но ввиду повсеместного использования английского языка созданная социальная сеть легко может быть адаптирована за рубежом. Другим важным моментом является число пользователей. Для привлечения новых пользователей требуются крупные расходы на рекламу. В то же время должна проводиться широкая агитация, побуждающая пользователей пройти регистрацию в той или иной социальной сети. Пользователи, пройдя регистрацию в социальной сети, должны встретить там нескольких друзей, иначе они попросту покинут ее пределы".

По словам Э.Юсифли, в Азербайджане разрабатывается новая социальная сеть Venu: "В Азербайджане создается социальная видеосеть. Но это рассчитано не только на Азербайджан. Уже проведено тестирование приложений для этой сети, разработаны маркетинговые планы, сделано многое другое. Этот проект абсолютно самобытен и разработан командой местных специалистов. Его приложение очень хорошее и скоростное".

Соучредитель социальной сети Venu Эльчин Аскеров "Мы осуществили работы по программированию Venu".

Соучредитель социальной сети Venu Эльчин Аскеров сообщил Report, что их проект может вызвать большой интерес среди молодежи: "Venu - глобально-ориентированная социальная сеть для молодежи. Компания-учредитель зарегистрирована в США, инвесторы - граждане США. Мы лишь осуществили в Азербайджане работы по программированию этой социальной сети.

На первых порах она будет функционировать на азербайджанском, русском, английском и турецком языках. Venu несколько отличается от других традиционных платформ. В этой социальной сети можно будет поделиться минутным видео или фото как в Instagram Story, и ответ на это будет приходить в форме видео или фото. Также эти фото или видео можно будет экспортировать в профиль Instagram, а также загружать в память телефона. Тестирование приложения проводится среди 200 пользователей. Пока мы выявляем и устраняем технические проблемы. Полный запуск социальной сети запланирован в середине ноября".