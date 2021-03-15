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Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении

Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении 15 мая наступит срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила сервиса или отказаться от него
ИКТ
15 марта 2021 г. 17:51
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении

Мессенджер WhatsApp начал уведомлять о новых правилах пользования и политике конфиденциальности.

Как передает Report, об этом сообщает портал Gizchina.com.

15 мая наступит срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила сервиса или отказаться от него. По мере приближения этой даты разработчики изобретают новые способы убедить людей дать согласие.

Как пишет Gizchina, в приложении WhatsApp стали появляться всплывающие уведомления — сразу после его запуска. В них говорится о новых условиях использования и политике конфиденциальности, а также предложение "согласиться с обновлениями, чтобы продолжить использование WhatsApp".

Помимо этого, в сообщении пользователей предупреждают, что их учетная запись не будет удалена, но доступа к полной функциональности WhatsApp у них не будет, пока они не примут условия. "В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения", — гласит текст уведомлений.

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Версия на английском языке WhatsApp messenger warns its users about new policy

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