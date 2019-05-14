WhatsApp признала уязвимость мессенджера перед "программами-шпионами"

Администрация мессенджера WhatsApp подтвердила наличие уязвимости, связанной с функцией звонков в приложении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам представителей компании, проблему обнаружили в начале мая. Она проявилась при тестировании новых инструментов для повышения безопасности данных при звонках.Пользователям порекомендовали обновить мессенджер до последней версии, чтобы избежать возможной утечки информации.

Как пишет газета Financial Timesсо ссылкой на компанию и распространителя шпионского программного обеспечения, уязвимость в приложении WhatsApp позволила злоумышленникам внедрять израильские шпионские программы на телефоны.

Компания WhatsApp, приложением которого пользуются 1,5 млрд человек по всему миру, в начале мая обнаружила, что злоумышленники могли устанавливать вредоносное программное обеспечение на iPhone и телефоны с системой Android с помощью звонков на них через приложение. Как сказал изданию распространитель шпионского программного обеспечения, вредоносный код, разработанный израильской компанией NSO Group, мог передаваться даже в том случае, если пользователи не отвечали на звонок, а сами звонки часто пропадали из журналов вызовов.

По словам человека, знакомого с проблемой, WhatsApp находится на очень ранней стадии собственного расследования, чтобы оценить, сколько телефонов стало жертвой этого метода.

«У этой атаки обнаружены признаки частной компании, которая известна сотрудничеством с правительствами в области поставки шпионского ПО, которое берет на себя функции операционных систем мобильных телефонов. Мы связались с рядом правозащитных организаций с тем, чтобы поделиться информацией и работать над уведомлением гражданского общества», — цитирует агентство компанию. По словам источника, знакомого с этим вопросом, на прошлой неделе WhatsApp сообщил о проблеме Министерству юстиции США.