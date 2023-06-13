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Меняющие и копирующие IMEI-коды мобильных устройств будут нести административную ответственность

Меняющие и копирующие IMEI-коды мобильных устройств будут нести административную ответственность Кабинет министров внес изменения в "Порядок регистрации мобильных устройств", утвержденный постановлением от 28 декабря 2011 года.
ИКТ
13 июня 2023 г. 16:09
Меняющие и копирующие IMEI-коды мобильных устройств будут нести административную ответственность

Кабинет министров внес изменения в "Порядок регистрации мобильных устройств", утвержденный постановлением от 28 декабря 2011 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, замена и копирование IMEI-кода (международный идентификатор, созданный в единственном экземпляре и не имеющий аналогов) с целью уклонения от регистрации мобильного устройства, а также оказание телекоммуникационных услуг мобильным устройствам, IMEI-коды которых попали в черный список системы регистрации мобильный устройств, влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом об административных проступках.

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Версия на азербайджанском языке Mobil cihazların İMEİ nömrəsini dəyişdirən və ya surətini köçürənlər inzibati məsuliyyət daşıyacaq

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