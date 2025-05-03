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Мехмет Фатих Каджир: Турция намерена привлекать инвестиции в Северный Кипр

Мехмет Фатих Каджир: Турция намерена привлекать инвестиции в Северный Кипр Турция стремится к тому, чтобы Северный Кипр стал привлекательным местом для инвестиций.
ИКТ
3 мая 2025 г. 16:29
Мехмет Фатих Каджир: Турция намерена привлекать инвестиции в Северный Кипр

Турция стремится к тому, чтобы Северный Кипр стал привлекательным местом для инвестиций.

Об этом корреспонденту Report заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

По его словам, некоторые силы стремятся изолировать регион с помощью санкций и эмбарго. "Но когда мы превратим Северный Кипр в остров с благоприятными условиями для инвестиций, весь мир увидит бессмысленность этих несправедливых ограничений", - подчеркнул Каджир.

Министр добавил, что для достижения этих целей важную роль играют человеческие ресурсы: "Именно фестиваль Technofest пробуждает у детей и молодежи интерес к технологиям и укрепляет уверенность в будущем Северного Кипра".

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Версия на азербайджанском языке Mehmet Fatih Kacır: "Türkiyə Şimali Kiprin investiyaların qoyulduğu adaya çevrilməsini istəyir"

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