Мехмет Фатих Каджир: Турция намерена привлекать инвестиции в Северный Кипр

Турция стремится к тому, чтобы Северный Кипр стал привлекательным местом для инвестиций.

Турция стремится к тому, чтобы Северный Кипр стал привлекательным местом для инвестиций.

Об этом корреспонденту Report заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

По его словам, некоторые силы стремятся изолировать регион с помощью санкций и эмбарго. "Но когда мы превратим Северный Кипр в остров с благоприятными условиями для инвестиций, весь мир увидит бессмысленность этих несправедливых ограничений", - подчеркнул Каджир.

Министр добавил, что для достижения этих целей важную роль играют человеческие ресурсы: "Именно фестиваль Technofest пробуждает у детей и молодежи интерес к технологиям и укрепляет уверенность в будущем Северного Кипра".