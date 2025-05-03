Мехмет Фатих Каджир: Мы хотим демонстрировать всему миру развитие наших технологий

Турция намерена и в дальнейшем развивать технологическую сферу, тем самым демонстрируя всему миру, что она никого не боится.

Турция намерена и в дальнейшем развивать технологическую сферу, тем самым демонстрируя всему миру, что она никого не боится.

Об этом корреспонденту Report заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

Он отметил, что после проведения Кипрской операции мира в 1974 году Турция столкнулась с санкциями. "В то время нашим военным даже радиоприемники не поставлялись из-за рубежа. Они думали, что турки не смогут разработать и производить такие устройства самостоятельно. Однако благодаря решимости народа мы смогли разработать и наладить производство радиоприемников. Позже были созданы устройства с цифровой и зашифрованной связью", - сказал Каджир.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день Турция входит в число 11 стран, способных производить собственные телекоммуникационные спутники. "Мы продолжим идти по этому пути", - добавил он.