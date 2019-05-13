ЕС может запустить механизм введения санкций за кибератаки

Комитет постоянных представителей ЕС согласовал в понедельник механизм введения европейских санкций против физических лиц и организаций, причастных к кибератакам, которые угрожают Евросоюзу или странам — членам сообщества.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Постоянные представители достигли соглашения по новому режиму введения санкций против организаций и физических лиц, замешанных в организации кибернетических атак, угрожающих Евросоюзу или его странам-членам. Санкции будут вводиться путем единогласного одобрения всеми странами ЕС и продлеваться на ежегодной основе», — отмечает агентство.

Чтобы этот механизм вступил в силу, он должен получить формальное одобрение Совета ЕС на уровне министров.

По информации источника ТАСС в Брюсселе, главной проблемой при введении санкций ЕС за кибератаки «являются крайне ограниченные возможности по точному установлению конкретных лиц и организаций, ответственных за кибератаки, что открывает широкие возможности для опротестования ограничительных мер в Европейском суде юстиции». В то же время, по его словам, «страны ЕС прилагают максимум усилий, чтобы объявить о запуске механизма киберсанкций до выборов в Европарламент 23—26 мая».