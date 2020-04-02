​Mastercard продлевает обслуживание просроченных карт в Азербайджане

Mastercard поддерживает азербайджанские банки и владельцев банковских карт в это непростое время, предоставляя возможность обслуживания недавно истекших карт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

На прошлой неделе Центральный Банк Азербайджана (ЦБА), в целях защиты здоровья населения Азербайджана, разрешил использование карт с датой истечения срока с марта по май, до конца июля 2020 года.

Следуя указаниям ЦБА, Mastercard обеспечил возможность использования просроченных карт их владельцами, что является эффективным решением в ситуации, когда они по разным причинам не могут посетить банк, чтобы оформить продление и получить новую карту. Решение о предоставлении клиентам такой возможности остается на усмотрение банков.

"Большинство людей стремятся ограничить контакты и передвижения из-за текущего состояния. Мы знаем, что некоторые владельцы Mastercard, срок действия которых истек или близится к истечению срока, обеспокоены тем, что им придется пойти в банк для получения новой карты, и иметь возможность воспользоваться услугами безналичных и бесконтактных платежей, которые уже знакомы и востребованы в сложившейся ситуации. С нашей стороны мы обеспечиваем всю техническую поддержку", - сказал Эрдем Чакар, глава представительства Mastercard в Азербайджане.

Это решение потребует определенных действий и корректировок как от эмитентов, так и от банков-эквайеров, чтобы обеспечить правильную обработку операций при сохранении высокого уровня безопасности при осуществлении платежей.