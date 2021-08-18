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Mastercard огласила сроки полного отказа от магнитной полосы на картах

Mastercard огласила сроки полного отказа от магнитной полосы на картах К 2029 году новые кредитные или дебетовые карты Mastercard с магнитной полосой выпускаться не будут
ИКТ
18 августа 2021 г. 12:47
Mastercard огласила сроки полного отказа от магнитной полосы на картах

С 2029 года новые кредитные или дебетовые карты Mastercard будут выпускаться без магнитной полосы. Таким образом, компания планирует постепенный переход к использованию только более безопасной технологии бесконтактной оплаты - PayPass.

Как передает Report со ссылкой на AIN, при этом в разных регионах мира отказ от магнитной полосы начнется в разное время.

Как отметили в Mastercard, в Европе, где чиповые карты уже широко используются, переход начнется уже в 2024 году, а в США - только в 2027 году.

По заявлению Mastercard, 81% опрошенных американских пользователей сообщили, что им было бы комфортно с картой без магнитной полосы, а 92% продолжили использование своих карт, если бы магнитная полоса больше не использовалась. При этом транзакции с использованием чипов, а не магнитных лент уже составляют 86% от всех переводов.

Магнитная полоса начнет исчезать в 2024 году с платежных карт Mastercard в Европе. При этом банки в США больше не будут обязаны выпускать карты с магнитной полосой начиная только с 2027 года.

"Пришло время полностью использовать эти лучшие в своем классе возможности, которые гарантируют, что потребители могут платить просто, быстро и со спокойствием. Что лучше для потребителей, тем лучше для всех в экосистеме", - заявил президент подразделения Mastercard Cyber​​&Intelligence Аджай Бхалла.

К 2029 году новые кредитные или дебетовые карты Mastercard с магнитной полосой выпускаться не будут и к 2033 году они полностью исчезнут (поскольку срок службы всех карт с магнитной полосой уже подойдет к концу).

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