Mastercard: Объем бесконтактных оплат со смартфона вырастет втрое

Ожидается, что в Азербайджане к концу 2023 года объем бесконтактных оплат со смартфона вырастет с 10% до 30% в общем объеме бесконтактных платежей.

Ожидается, что в Азербайджане к концу 2023 года объем бесконтактных оплат со смартфона вырастет с 10% до 30% в общем объеме бесконтактных платежей.

Об этом в интервью Report рассказал гендиректор международной платежной системы Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал.

А.Гюрдал полагает, что Азербайджан обладает нужным потенциалом для достижения таких показателей: "Азербайджан – страна с очень большим потенциалом. Сегодня доля бесконтактных оплат со смартфона среди общего объема проводимых операций составляет 10%. Мы ждем, что этот показатель стремительно вырастет и к концу 2023 года достигнет 30%.

Разумеется, наряду с такими международными платежными системами, как Apple Pay и Google Pay, другие глобальные мобильные платежные игроки также могут захотеть воспользоваться этим потенциалом и начать деятельность в Азербайджане в будущем. Азербайджан сейчас стремительно внедряет данные технологии. Достижение 10-процентного показателя в течение года свидетельствует об этом".

По словам А.Гюрдала, Apple Pay и Google Pay принадлежит основная доля и на всемирном рынке мобильных платежей.

"Считаю, что в будущем увеличится количество обращений от международных игроков для внедрения на рынок Азербайджана, а потребители получат возможность большего выбора", - отметил региональный директор Mastercard.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.