Маск заявил о возобновлении размещения рекламы в Twitter

Компания Apple возобновила размещение рекламы в соцсети.

Компания Apple возобновила размещение рекламы в соцсети.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg , об этом заявил новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск.

"Apple "полностью возобновила" публикацию рекламы в Twitter, продолжая деэскалацию назревавшей войны между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями мира", - говорится в сообщении агентства.

Ранее Маск подверг критике компанию Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Маск также запустил опрос в социальной сети о том, должна ли Apple опубликовать весь список предпринятых действий по цензуре, которые повлияли на ее клиентов, и пожаловался, что Apple и Google контролируют доступ к большей части интернета. Помимо прочего, владелец Twitter заявлял, что Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений, но позже получил от компании заверения, что соцсеть останется в каталоге.

Bloomberg отмечает, что Маск сделал это заявление во время конференции в голосовом чате Twitter Spaces. Там же предприниматель добавил, что Apple является крупнейшим рекламодателем соцсети.