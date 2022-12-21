Маск заявил, что уйдет с поста главы Twitter, как только найдет себе преемника

Илон Маск во вторник заявил, что покинет пост главы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью.
Как передает Report, об этом написал он в Twitter.
"Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу", - написал он в Twitter.
Предприниматель добавил, что после ухода со своей нынешней должности возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.
18 декабря Маск на своей странице в Twitter организовал опрос, в котором пользователям этой социальной сети предлагалось проголосовать, стоит ли бизнесмену остаться на посту главы Twitter. Предприниматель пообещал "руководствоваться результатами этого голосования". В результате 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста, 42,5% проголосовали против.