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Маск заявил, что уйдет с поста главы Twitter, как только найдет себе преемника

Маск заявил, что уйдет с поста главы Twitter, как только найдет себе преемника Илон Маск во вторник заявил, что покинет пост главы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью.
ИКТ
21 декабря 2022 г. 07:11
Маск заявил, что уйдет с поста главы Twitter, как только найдет себе преемника

Илон Маск во вторник заявил, что покинет пост главы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу", - написал он в Twitter.

Предприниматель добавил, что после ухода со своей нынешней должности возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

18 декабря Маск на своей странице в Twitter организовал опрос, в котором пользователям этой социальной сети предлагалось проголосовать, стоит ли бизнесмену остаться на посту главы Twitter. Предприниматель пообещал "руководствоваться результатами этого голосования". В результате 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста, 42,5% проголосовали против.

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Версия на азербайджанском языке Mask: "Bir axmaq tapan kimi “Twitter”in rəhbəri vəzifəsindən gedəcəm"

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