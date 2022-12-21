Маск заявил, что уйдет с поста главы Twitter, как только найдет себе преемника

Илон Маск во вторник заявил, что покинет пост главы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью.

Илон Маск во вторник заявил, что покинет пост главы компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу", - написал он в Twitter.

Предприниматель добавил, что после ухода со своей нынешней должности возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

18 декабря Маск на своей странице в Twitter организовал опрос, в котором пользователям этой социальной сети предлагалось проголосовать, стоит ли бизнесмену остаться на посту главы Twitter. Предприниматель пообещал "руководствоваться результатами этого голосования". В результате 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста, 42,5% проголосовали против.