Маск: Twitter откажется от своего главного символа - птицы

Владелец Twitter Илон Маск объявил, что скоро логотип сети будет изменен.

Владелец Twitter Илон Маск объявил, что скоро логотип сети будет изменен.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", - отметил Маск.

Миллиардер также опубликовал возможный будущий дизайн Twitter. Он представляет собой букву Х на черном фоне. Однако окончательный вариант ребрендинга еще не согласован. Предприниматель добавил, что "если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X", то уже завтра он будет запущен.

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.