Маск: Starship может отправиться в орбитальный полет в августе

Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship, возможно, состоится уже в августе.

Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship, возможно, состоится уже в августе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил основатель компании SpaceX предприниматель Илон Маск.

"Если тестирование пройдет хорошо, то уже в следующем месяце", - написал Маск в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей социальной сети о готовности корабля к отправке на околоземную орбиту.

Во вторник в ходе испытания прототипа ракеты-носителя Super Heavy для Starship в американском штате Техас произошли взрыв и пожар. Маск отметил тогда, что проблема возникла при запуске двигателя, и добавил, что ракета получила лишь незначительные повреждения.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.