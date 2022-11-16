О нас

Маск сообщил о переносе перезапуска подписки Twitter Blue

Маск сообщил о переносе перезапуска подписки Twitter Blue Перезапуск подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получить галочку верификации, назначен на 29 ноября.
ИКТ
16 ноября 2022 г. 08:03
Маск сообщил о переносе перезапуска подписки Twitter Blue

Перезапуск подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получить галочку верификации, назначен на 29 ноября.

Как передает Report, об этом сообщил новый владелец Twitter Илон Маск на свой странице в сети.

"Перезапуск Blue Verified (т. е. синего значка подтверждения - прим. ТАСС) переносится на 29 ноября, чтобы мы убедились в надежности подписки", - написал он.

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети, Маск уточнил, что в новой версии изменение подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации до тех пор, пока Twitter не подтвердит, что новое имя соответствует условиям пользовательского соглашения.

Ранее компания приостановила продажу подписки из-за распространения фейковых аккаунтов в одноименной соцсети, выдаваемых за официальные страницы политиков и знаменитостей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mask "Twitter Blue" abunəliyinin işə salınmasının yeni tarixini açıqlayıb

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi