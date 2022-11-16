Маск сообщил о переносе перезапуска подписки Twitter Blue

Перезапуск подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получить галочку верификации, назначен на 29 ноября.

Перезапуск подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получить галочку верификации, назначен на 29 ноября.

Как передает Report, об этом сообщил новый владелец Twitter Илон Маск на свой странице в сети.

"Перезапуск Blue Verified (т. е. синего значка подтверждения - прим. ТАСС) переносится на 29 ноября, чтобы мы убедились в надежности подписки", - написал он.

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети, Маск уточнил, что в новой версии изменение подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации до тех пор, пока Twitter не подтвердит, что новое имя соответствует условиям пользовательского соглашения.

Ранее компания приостановила продажу подписки из-за распространения фейковых аккаунтов в одноименной соцсети, выдаваемых за официальные страницы политиков и знаменитостей.