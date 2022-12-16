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Маск сообщил, что в Twitter будет отображаться срок блокировки аккаунта

Маск сообщил, что в Twitter будет отображаться срок блокировки аккаунта Илон Маск в четверг заявил, что в принадлежащей ему соцсети Twitter будет отображаться срок приостановки действия заблокированных аккаунтов.
ИКТ
16 декабря 2022 г. 08:58
Маск сообщил, что в Twitter будет отображаться срок блокировки аккаунта

Илон Маск в четверг заявил, что в принадлежащей ему соцсети Twitter будет отображаться срок приостановки действия заблокированных аккаунтов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал, отвечая на соответствующий вопрос пользователя Twitter.

"Да, мы добавим эту функцию. Нынешняя система недостаточно четкая", - написал Маск.

В четверг газета The New York Times сообщила о том, что руководство социальной сети Twitter приостановило действие учетных записей нескольких журналистов ведущих американских СМИ на семь дней. Маск пояснил, что владельцы заблокированных аккаунтов публиковали его местоположение в реальном времени, что является очевидным нарушением правил социальной сети. Он отметил, что к журналистам применяются те же правила относительно распространения личных данных со злым умыслом, что и ко всем остальным.

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