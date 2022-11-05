Маск считает сокращение штата Twitter неизбежным

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что из-за больших финансовых потерь компании не избежать увольнения части персонала.

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что из-за больших финансовых потерь компании не избежать увольнения части персонала.

Как передает Report , об этом американский предприниматель написал на своей странице в вышеупомянутой социальной сети.

"Что касается сокращения штата Twitter, к сожалению, выбора нет. Компания теряет более 4 млн долларов в день", - говорится в сообщении.

Он добавил, что всем уволенным сотрудникам предложили трехмесячное выходное пособие в качестве компенсации.

Напомним, что сразу после покупки Twitter Маск уволил некоторых членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.