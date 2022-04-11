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Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных

Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, выступил с новым предложением относительно будущего компании: в этот раз он выдвинул идею сделать из головного офиса компании в Сан-Франциско
ИКТ
11 апреля 2022 г. 07:16
Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных
Илон Маск

Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, выступил с новым предложением относительно будущего компании: в этот раз он выдвинул идею сделать из головного офиса компании в Сан-Франциско приют для бездомных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Илон Маск создал опрос в социальной сети Twitter.

"Переоборудовать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все рано никто не появляется", — подписал бизнесмен опрос.

За два часа до его окончания более 91% из проголосовавших 1,8 млн пользователей поддержали идею Маска, 8,6% выступили против.

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