Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных

Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, выступил с новым предложением относительно будущего компании: в этот раз он выдвинул идею сделать из головного офиса компании в Сан-Франциско

Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, выступил с новым предложением относительно будущего компании: в этот раз он выдвинул идею сделать из головного офиса компании в Сан-Франциско приют для бездомных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом Илон Маск создал опрос в социальной сети Twitter.

"Переоборудовать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все рано никто не появляется", — подписал бизнесмен опрос.

За два часа до его окончания более 91% из проголосовавших 1,8 млн пользователей поддержали идею Маска, 8,6% выступили против.