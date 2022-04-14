Маск предложил купить Twitter за $41 млрд

Предприниматель Илон Маск, который недавно стал крупнейшим акционером компании Twitter, предложил купить ее за $41,39 млрд.

Предприниматель Илон Маск, который недавно стал крупнейшим акционером компании Twitter, предложил купить ее за $41,39 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

По его данным, это следует из соответствующей заявки предпринимателя, поданной в регулирующие органы.

4 апреля Комиссия по ценным бумагам США опубликовала сведения, согласно которым Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. При этом 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании.